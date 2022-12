Wife: నా భార్యకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ, అర్దరాత్రి నగ్నంగా వీడియో కాల్స్ చేస్తోంది, మొత్తం పోస్టు చేసిన భర్త

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/కన్యాకుమారి: భర్త అతని భార్యను అత్యంత కిరాతకంగా నరికి నది ఒడ్డున పడేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. భార్యను ఎందుకు హత్య చేశాను అని ఆమె భర్త 11 పేజీల డెత్ నోట్ రాసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. తన భార్య అర్దరాత్రి బెడ్ రూమ్ లో ఏం చేసింది, ఎవరెవరితోనో చాటింగ్ చేసిందని, నగ్నంగా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో వీడియో కాల్స్ చేసిందని వాటి స్క్రీన్ షాట్ లు, వీడియోలను భర్త సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యడంతో వైరల్ అయ్యాయి. భార్యను కిరాతకంగా హత్య చేసిన భర్త ఆత్మహత్యాయత్నం చేసి ఆసుపత్రిలో చేరాడు. చికిత్స పొందిన భర్తను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేశారు. విచారణలో భర్త అతని భార్యను ఎందుకు హత్య చెయ్యాల్సి వచ్చింది అంటూ షాకింగ్ విషయాలు చెప్పాడని పోలీసులు అన్నారు.

Wife: భర్తను వదిలేసి బాయ్ ఫ్రెండ్ తో జంప్, నెల రోజులు కారులో తిరిగి క్లైమాక్స్ లో ఇద్దరూ ఆత్మహత్య !

English summary

My wife has many boyfriends. my wife was making video calls to them in the middle of the night says husband in Kanyakumari.