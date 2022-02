Goa elections: ప్రచారానికి 24మంది స్టార్ క్యాపెయినర్ల జాబితా ప్రకటించిన ఎన్సీపీ; రంగంలోకి శరద్ పవార్

India

గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు, నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (ఎన్‌సిపి) రాబోయే ఎన్నికల కోసం 24 మంది స్టార్ క్యాంపెయినర్ల జాబితాను బుధవారం విడుదల చేసింది. ఎన్సీపీ అధినేత శరద్ పవార్, మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ సహా పార్టీ సీనియర్ నేతలు, మంత్రులు రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారని పార్టీ ప్రకటించింది. శివసేనతో పొత్తు పెట్టుకుని ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్నట్టు ఎన్సీపీ గతంలోనే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

English summary

Goa Assembly elections, the Nationalist Congress Party (NCP) released a list of 24 star campaigners for the upcoming elections. The party has announced including NCP chief Sharad Pawar and Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, will campaign in the state.