‘నో డేటా ఎవలేబుల్’: ఎన్డీఏకు కొత్త అర్థం చెబుతూ రాహుల్ గాంధీ సెటైర్లు

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ మరోసారి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. అధికార ఎన్‌డీఏను "నో డేటా అవలేబుల్" అంటూ సెటైర్లు వేశారు. మాజీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ట్విట్టర్‌లో.. "ఆక్సిజన్ కొరతతో ఎవరూ చనిపోలేదు, నిరసనలో రైతు మరణించలేదు, వలస వచ్చినవారు ఎవరూ చనిపోలేదు, ఎవరూ మూకుమ్మడిగా కొట్టబడలేదు, ఏ జర్నలిస్టును అరెస్టు కాలేదు." అంటూ విమర్శించారు.

ధరల పెరుగుదల, రోజువారీ నిత్యావసరాలపై జీఎస్‌టి సమస్యలను పార్లమెంటులో కాంగ్రెస్ సహా ప్రతిపక్షాలు లేవనెత్తేందుకు ప్రయత్నించి ఆందోళనలు చేశాయి. దీంతో సభలు వాయిదా పడ్డాయి. ధరల పెరుగుదల, నిత్యావసర వస్తువులపై కేంద్రం జీఎస్టీ విధించడంపై ప్రతిపక్షాలు తమ డిమాండ్లపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రాహుల్ తాజాగా ఈ మేరకు ట్వీట్ చేశారు. బీజేపీ నేతలు కూడా రాహుల్ ట్వీట్ కు కౌంటర్లు ఇస్తున్నారు.

మరోవైపు, విపక్షాల నిరసనలతో రాజ్యసభ, లోక్‌సభ వర్షాకాల సమావేశాలు మొదటి నాలుగు రోజుల పాటు వాయిదా పడ్డాయి. సమావేశమైన కొద్ది నిమిషాలకే సభలు వాయిదా పడ్డాయి. రాజ్యసభ, లోక్‌సభలు ఆ రోజుల్లో ఎటువంటి ముఖ్యమైన లావాదేవీలను నిర్వహించడంలో విఫలమయ్యాయి.

పార్లమెంటులో గందరగోళం మధ్య.. కాంగ్రెస్ గురువారం లోక్‌సభ, రాజ్యసభలు పనిచేయాలని ప్రతిపక్షాలు కోరుకుంటున్నాయని, అయితే ఈ సెషన్‌లో మొదటి చర్చ ధరల పెరుగుదల, రోజువారీ ఉపయోగించే కొన్ని ఆహార పదార్థాలపై జీఎస్‌టి విధింపుపై జరగాలనేది తమ ఏకైక డిమాండ్ అని పేర్కొంది.

‘No Data Available’ (NDA) govt wants you to believe:



• No one died of oxygen shortage

• No farmer died protesting

• No migrant died walking

• No one was mob lynched

• No journalist has been arrested



No Data. No Answers. No Accountabilty. pic.twitter.com/mtbNkkBoXe