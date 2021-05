'నేను సెక్స్ కోసం బయటకెళ్లాలి... నాకు ఈపాస్ ఇవ్వగలరు...' కేరళ పోలీసులకు ఓ వ్యక్తి దరఖాస్తు...

National

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా కట్టడి చర్యల్లో భాగంగా దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాలు లాక్‌డౌన్ అమలుచేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కేవలం అత్యవసర సర్వీసులకు మాత్రమే ఆయా రాష్ట్రాలు మినహాయింపులు ఇచ్చాయి. అలాగే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయటకు వెళ్లేవారికి ఈ-పాస్‌లు జారీ చేస్తున్నాయి. సరైన కారణం ఉంటేనే అధికారులు ఈపాస్ జారీ చేస్తున్నారు. తాజాగా కేరళకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఈపాస్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. అయితే అందులో అతను చెప్పిన కారణం వింటే షాక్ తినాల్సిందే.

English summary

A resident from Irinave in Kannur’s Kannapuram recently requested in his e-pass application that he needed to go out for ‘sex’. According to Kerala Kaumudi, the man wanted to visit Kannur in the evening. Needless to say, the cops were stumped by the request and even the Assistant Commissioner of Police was alerted. The Valapattanam police were then asked to locate the individual, who was brought to the station for questioning.