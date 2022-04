3వేలకు చేరువలో కరోనాకేసులు: కరోనా ఆందోళన నేపధ్యంలో ప్రధాని మోడీ కీలక సమావేశం

India

భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతోంది. గత కొద్ది రోజులుగా 2 వేలకు పైగా నమోదవుతున్న కరోనా కేసులు తాజాగా మూడు వేల చేరువకు చేరుకున్నాయి. తాజాగా నమోదైన 2,927 కేసులతో కలిపి దేశంలో మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 4,30,65,496 కు చేరుకుంది. కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, క్రియాశీల కేసుల సంఖ్య 16,279కి పెరిగింది.దేశంలో గత 24 గంటల్లో 32 మరణాలు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఇప్పటి వరకు మొత్తం కోవిడ్ సంబంధిత మరణాల సంఖ్య 5,23,654 కు చేరుకుంది.

Corona outbreak continues in India. The number of corona cases, which has been reported at over 2,000 in the last few days, has recently reached close to 3,000. The total number of corona caseshas reached 4,30,65,496, including 2,927 recent cases.