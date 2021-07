పోస్ట్ కోవిడ్ బాధితులకు కొత్త భయం .. బ్లాక్ ఫంగస్ తర్వాత బోన్ డెత్ టెన్షన్ .. ముంబైలో మూడు కేసులు !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి బారిన పడిన వారిని బ్లాక్ ఫంగస్ మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు బోన్ డెత్ కూడా వణికిస్తోంది. కోవిడ్ -19 చికిత్స పొందిన చాలామందికి బ్లాక్ ఫంగస్ సోకిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు తాజాగా అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ లేదా ఎముక కణజాలాల మరణం కోవిడ్ బాధితులకు సోకటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది .ఇప్పటివరకు మూడు బోన్ డెత్ కేసులు ముంబై నుండి నివేదించబడ్డాయి.

కరోనా ప్రమాదకర దశలో ఉన్నాం,100 దేశాల్లో డెల్టా వేరియంట్ .. తక్షణ కర్తవ్యం ఇదే : డబ్ల్యూహెచ్ఓ

రెండు నెలల క్రితం మ్యూకోమైకోసిస్ లేదా బ్లాక్ ఫంగస్ వ్యాప్తి మొదలైంది. ఇప్పుడు తాజాగా పోస్ట్ కోవిడ్ సమస్యగా బోన్ డెత్ కూడా ఒకటిగా మారుతుంది. రాబోయే కొద్ది నెలల్లో అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ కేసులు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయని వైద్యులు భయపడుతున్నారు.

మీడియా కథనాల ప్రకారం హిందూజా హాస్పిటల్ లో కోవిడ్ కు చికిత్స పొందిన రెండు నెలల తర్వాత నెక్రోసిస్ అభివృద్ధి చెందిన ముగ్గురు 40 సంవత్సరాల వయసున్న రోగులకు చికిత్స చేశారు.

ఈ రోగులు వారి తొడ ఎముకలో విపరీతమైన నొప్పి ఉందని చెప్పటంతో బోన్ డెత్ లక్షణాలను గుర్తించి చికిత్స కోసం తరలించారు. అయితే అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్, మ్యూకోర్ మైకోసిస్ స్టెరాయిడ్ల వాడకం వల్ల వస్తుందని భావిస్తున్నారు. 'లాంగ్ కోవిడ్ -19 లో భాగంగా అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్', ప్రతిష్టాత్మక వైద్య పత్రిక 'బిఎమ్‌జె కేస్ స్టడీస్' లో డాక్టర్ అగర్వాల్ యొక్క పరిశోధనా పత్రం, ప్రచురించబడింది. కోవిడ్ -19 కేసులలో ప్రాణాలను రక్షించడం కోసం కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగించడం వలన అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ కేసులు పెరుగుతున్నాయని ఆయన అన్నారు.

Green Fungus Symptoms ముక్కు నుంచి రక్తం , తీవ్ర జ్వరం | Prevention | Black Fungus | Oneindia Telugu

ఇదిలావుండగా, కోయంబత్తూరులోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మ్యూకోర్ మైకోసిస్ ఉన్న 264 మంది రోగులలో 30 మంది ఒక కంటిలో దృష్టి కోల్పోయారని ఆసుపత్రి ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న 30 మంది రోగులు ఒక కంటిలో దృష్టి కోల్పోయారని, ప్రారంభ దశలో వచ్చిన వారికి ఈ వ్యాధిని పూర్తిగా నయం చేశారని ఆమె పేర్కొన్నారు. అలాగే, యాంఫోటెరిసిన్-బి యొక్క అదనపు 2,12,540 మోతాదులను రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు (యుటిలు) మరియు కేంద్ర సంస్థలకు ప్రభుత్వం కేటాయించినట్లు కేంద్ర మంత్రి సదానంద గౌడ ఇటీవల తెలిపారు.బ్లాక్ ఫంగస్ చికిత్సకు ఆంఫోటెరిసిన్-బి ఉపయోగించబడుతుంది, బ్లాక్ ఫంగస్ ముక్కు, కళ్ళు, సైనసెస్ మరియు కొన్నిసార్లు మెదడును కూడా దెబ్బతీస్తుంది.

English summary

Three confirmed cases of avascular necrosis or death of bone tissues after Covid-19 have been scientifically reported from Mumbai. AVN could be the next debilitating condition among post-Covid patients after the outbreak of mucormycosis or black fungus two months back. Doctors fear that more cases of AVN are likely in the next few months.