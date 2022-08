India

oi-Chandrasekhar Rao

కోల్‌కత: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో భారతీయ జనత పార్టీ సరికొత్త వ్యూహాన్ని తెర మీదికి తీసుకొచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి మమత బెనర్జీ సారథ్యంలో అధికారంలో ఉన్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌ను నిట్టనిలువుగా చీల్చడానికి మైండ్ గేమ్‌ను ఆరంభించినట్టయింది. ఈ క్రమంలో మమత బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీని ముందు పెట్టినట్టుగా చెబుతున్నారు. మహారాష్ట్రలో ఏక్‌నాథ్ షిండే తరహాలో పశ్చిమ బెంగాల్‌లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌ను చీలికను తీసుకుని రావడానికి ఆయన పేరును వాడుకుంటోందనే వాదనలు ఉన్నాయి.

English summary

The hoardings come even as multiple senior TMC leaders are under the scanner of government agencies for alleged corruption on a host of issues.