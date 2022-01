ధర్డ్ వేవ్ పై WHO క్లారిటీ-వచ్చే రెండు వారాలే కీలకం-ఏం జరగబోతోంది ?

India

భారత్ లో ధర్డ్ వేవ్ పై జనంలో భయాలు పెరుగుతున్నాయి. రోజుకో రకం వార్తలతో జనం భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. ఓవైపు సాధారణ కోవిడ్ కేసులు, మరోవైపు ఓమిక్రాన్ వైరస్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో భారత్ లో ధర్డ్ వేవ్ వచ్చేసిందన్న వార్తలు ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నిపుణలు దీనిపై క్లారిటీ ఇస్తున్నారు. ధర్డ్ వేవ్ ప్రభావం భారత్ పై పడుతుందా లేదా అనేది చెప్పడానికి వచ్చే రెండు వారాలు కీలకంగా మారబోతున్నాయని వెల్లడించారు.

the experts says that next two week will be crucial for covid 19 third wave in india.