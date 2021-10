దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో మావోయిస్టు శిక్షణా కేంద్రాల కలకలం ; రంగంలోకి ఎన్ఐఏ, ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లో సోదాలు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

మావోయిస్టులు చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తున్నారా? వివిధ రాష్ట్రాల్లో యువతను మావోయిస్టు కార్యకలాపాలలో భాగస్వామ్యం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా? ముఖ్యంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఫోకస్ చేసిన మావోయిస్టులు శిక్షణా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారా? మావోయిస్టు శిక్షణా కేంద్రాల ఏర్పాటు కలకలంతో నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ రంగంలోకి దిగిందా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

AP Power crisis: పరిశ్రమలకూ పవర్ షాక్ .. విద్యుత్ కోత; వెయ్యి మెగావాట్ల సర్దుబాటుకు జగన్ సర్కార్ కసరత్తు

English summary

NIA conducts raids in Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. The search began with information that suspected Maoist training centers and Maoists hideouts. The NIA has entered the fray as the Maoists try to expand in the south.