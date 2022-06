మరో వివాదంలో నిత్యానందస్వామి.. తిరువణ్ణామలై ఆశ్రమంలో పోలీసుల తనిఖీలు.. ఆ అమ్మాయే కారణం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వివాదంలో చిక్కుకునే నిత్యానంద స్వామి తాజాగా మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. నిత్యానంద ఆశ్రమంలో తన కుమార్తె ఉందని, తన కుమార్తెను వారి నుండి రక్షించాలని బెంగళూరుకు చెందిన దంపతులు చేసిన ఫిర్యాదుతో నిత్యానంద ఆశ్రమంలో పోలీసులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు.

English summary

Nithyanandaswamy is embroiled in another controversy. A couple from Bangalore complained that their daughter was missing at the ashram and police searched the Thiruvannamalai ashram.