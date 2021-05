National

oi-Srinivas Mittapalli

కేరళ కొత్త కేబినెట్ కూర్పు విషయంలో ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో నిఫా వైరస్ సమయంలోనూ,కరోనా మొదటి వేవ్ సమయంలోనూ రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా సమర్థవంతంగా పనిచేసిన కెకె శైలజకు ఈసారి కేబినెట్‌లో బెర్త్ లేదని సమాచారం. భవిష్యత్ ముఖ్యమంత్రిగా కేరళ ప్రజలు ఆమెను కీర్తిస్తున్న వేళ ఈ అనూహ్య నిర్ణయం అందరినీ విస్మయపరుస్తోంది. అయితే శైలజ ఒక్కరే కాదు,గతంలో మంత్రులుగా పనిచేసినవాళ్లెవరికీ కొత్త కేబినెట్‌లో చోటు లేదని తెలుస్తోంది.

ఆల్ టైమ్ రికార్డ్... కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక మెజారిటీ శైలజా టీచర్‌దే...

English summary

The new Pinarayi Vijayan-led Left Democratic Front (LDF) government in Kerala will not retain any ministers from the previous government, said sourced.KK Shailaja, who was lauded for her exemplary work as health minister during the first wave is unlikely to get a cabinet berth in the new government, they said.