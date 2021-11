Omicron:దేశంలో ఒక్క కేసు కూడా లేదు.. రాజ్యసభలో మాండవీయ ప్రకటన..

India

oi-Shashidhar S

ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కరోనా వైరస్ భయాందోళన కలిగిస్తోంది. ఇదీ డెల్టా వేరియంట్ కన్నా ప్రమాదం అవడంతో.. అన్నీ దేశాలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాయి. వైరస్ సౌతాఫ్రికాలో వెలుగుచూడగా.. చాలా దేశాలు ఆ దేశంతో రాకపోకలు నిషేధం విధించాయి. సౌతాఫ్రికా నుంచి బెంగళూరు, ముంబై, చండీగడ్‌కు ఒకరు, ఇద్దరు చొప్పున వచ్చారు. వారికి, ఆ కుటుంబంలో ఒకరు, ఇద్దరికీ కరోనా వైరస్ వచ్చింది. కానీ అదీ ఒమిక్రాన్ కాదా అనే అంశం తేల్చేందుకు పరీక్ష చేస్తున్నారు. ముంబై, హైదరాబాద్, బెంగళూరులో కాస్త హై టెన్షన్ నెలకొంది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి మాన్సుక్ మాండవీయ రాజ్యసభలో కీలక ప్రకటన చేశారు.

English summary

No case of Omicron has been found in India yet. We are taking all possible precautions Union health minister Mansukh Mandaviya said