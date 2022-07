సింహాల చిహ్నాం వివాదం: సింహాలు దూకుడు స్వభావంతో.. అదేం లేదు: శిల్పి

India

oi-Shashidhar S

కొత్త పార్లమెంట్ భవనం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన నాలుగు సింహాల చిహ్నాంపై దుమారం చెలరేగింది. సింహాలు కోపంతో ఉన్నాయని విపక్షాలు ఆరోపించాయి. దీంతో ఏకంగా శిల్పి స్పందించారు. తనను ఎవరూ ప్రభావితం చేయలేరని శిల్పి సునీల్ దియోదర్ తెలిపారు. కొత్త చిహ్నాం ఏర్పాటు చేసేందుకు సారనాథ్‌లో గల చిహ్నాన్ని పరిశీలించామని తెలిపారు.

English summary

national emblem by installing aggressive and disproportionate likeness of Lion Capital of Ashoka atop the new Parliament building in Delhi sculptor Sunil Deore, said no one influenced its making.