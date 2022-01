వ్యాక్సినేషన్ లో బలవంతం లేదు - సుప్రీంలో కేంద్రం అఫిడవిట్ : థర్డ్ వేవ్ వేళ..!!

India

వ్యాక్సినేషన్ విషయంలో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సుప్రీంలో ఈ మేరకు అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. తొలి విడత కరోనా కారణంగా అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో..సెకండ్ వేవ్ సమయంలలో దేశ వ్యాప్తంగా రెండు వ్యాక్సిన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కోవాగ్జిన్.. కోవీషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ల ద్వారా ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 176 కోట్ల మేర వ్యాక్సిన్లు పంపిణీ చేసారు. ప్రస్తుతం థర్డ్ వేవ్ కేసులు భారీ స్థాయిలో ఉన్నా మరణాల సంఖ్య అదుపులో ఉండటానికి వ్యాక్సినేషన్ భారీ స్థాయిలో పంపిణీ చేయటమే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

The Centre has told the Supreme Court that no person can be forced to be vaccinated against their wishes.