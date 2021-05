సింగపూర్‌ నుంచి ధర్డ్‌ వేవ్‌-ఫ్లైట్స్ రద్దు చేయాలన్న కేజ్రివాల్- ఆనవాళ్లే లేవని కౌంటర్‌

National

oi-Syed Ahmed

భారత్‌లో కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ మరికొద్ది రోజుల్లో తగ్గుముఖం పడుతుందన్న సూచనల నేపథ్యంలో ధర్డ్‌ వేవ్‌పై చర్చ మొదలైంది. కరోనా మూడో దశ వైరస్ చిన్నారుల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని త్వరలో విరుచుకుపడే ప్రమాదముందని భారతీయ మీడియా కోడై కూస్తోంది. దీంతో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్‌ కేజ్రివాల్‌ సైతం కోవిడ్‌ మూడో దశకు కారణమయ్యే వైరస్ రకం ఉందని భావిస్తున్న సింగపూర్‌ నుంచి వచ్చే ఫ్లైట్ల రాకపోకల్ని రద్దు చేయాలని నిన్న కేంద్రాన్ని కోరారు. దీనిపై సింగపూర్‌ తీవ్రంగా స్పందించింది.

English summary

The Singapore government on Tuesday said that the reports in Indian media about the presence of a new variant in the country are untrue.