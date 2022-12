ప్రధాని మోదీ కలుగులో ఎలుక

India

oi-Chandrasekhar Rao

జైపూర్: అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధినేత, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున ఖర్గే- ఉగ్రరూపాన్ని ప్రదర్శించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. ఘాటు వ్యాఖ్యలతో విరుచుకుపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ప్రధాని మోదీని కలుగులో ఎలుకలా అభివర్ణించారు. మాటలు మాత్రం కోటలు దాటుతుంటాయని, పులిలా కనిపిస్తుంటారని ధ్వజమెత్తారు.

English summary

AICC Chief Mallikarjuna Kharge hits out to PM Narendra Modi and other BJP leaders at Alwar meeting in Rajasthan as Not even a dog from the homes of BJP leaders died for country in the fight for Independence.