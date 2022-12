అడవిని పునఃసృష్టించి; గంగమ్మను నేలకు దింపిన గిరిజన మహిళలు; ఇదో స్పూర్తిదాయకమైన కథ!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

చాలా సందర్భాలలో చదువుకున్న వాళ్ళ కంటే చదువు లేని వాళ్ళు ఎంతో బెస్ట్ అనిపిస్తారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడాలనే ఆలోచన, వారిని అందరిముందు గొప్పగా నిలబెడుతుంది. అడవిని నమ్ముకుని బ్రతికే అడవి బిడ్డలు, అడవిని పునః సృష్టించి గంగమ్మను నేలకు దించి ఇప్పుడు దేశంలోనే చాలా గొప్పవాళ్ళుగా కనిపిస్తున్నారు. ప్రకృతి మాత విలువ తెలిసిన వాళ్ళు ప్రకృతిని కాపాడి, మన మనుగడ ప్రకృతి తోనే అని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు . ఒక్కసారిగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించి అడవినే సృష్టించిన ఘనత వహించారు ఒడిశా ఆదివాసీ మహిళలు. వారి 30 ఏళ్ళ కృషి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

English summary

The women of Anchala village in Koraput, Odisha have shown their feminine power by recreating the forest they cut down. If you know the 30 years of hard work of the tribal women who brought back the forest and waterfalls to the ground, you will definitely salute them.