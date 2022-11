India

oi-Rajashekhar Garrepally

భువనేశ్వర్: ఒడిశా రాష్ట్రంలోని జాజ్‌పూర్ జిల్లా కొరాయి రైల్వే స్టేషన్‌లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఓ గూడ్స్ రైలు అ దుపుతప్పి ఫ్లాట్‌ఫాం మీదకు దూసుకొచ్చింది. దీంతో 10 బోగీలు బోల్తా పడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు ప్రయాణికులు బోగీల కిందపడి మరణించారు.

ప్రయాణికులు నిరీక్షించే గది సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకోవడంతో రైలు బోగీల కింద మరికొంతమంది ఉండవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంతో రైల్వే స్టేషన్ కూడా దెబ్బతింది.

ఘటనా స్థలంలో సహాయక బృందాలు సహాయక చర్యలను ముమ్మరంగా చేపట్టాయి. గాయపడిన పలువురిని సమీపంలోని ఆస్పత్రులకు తరలిస్తున్నారు.

Odisha CM Naveen Patnaik conveys his deep sympathy to the bereaved families and announces ex-gratia of Rs 2 lakhs each to next of kin of the victims of Korai goods train derailment. He has directed the admin to expedite rescue op & provide adequate treatment for the injured: CMO pic.twitter.com/YhGHRE3MCZ