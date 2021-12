ఒమిక్రాన్ ఎఫెక్ట్: అక్కడ థియేటర్లు, షాపింగ్ మాల్స్ లో కోవిడ్ పూర్తి వ్యాక్సినేషన్ లేకుంటే నో ఎంట్రీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ టెన్షన్ ఇప్పుడు కర్ణాటక వాసులను బెంబేలెత్తిస్తోంది. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో రెండు ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు నమోదు కావడం ఒక్కసారిగా ప్రజల్లో గుబులు పుట్టించింది. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కరోనా కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ కేసుల నమోదుతో కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తిని ఎదుర్కోవడానికి తాజా మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టింది. అధికార యంత్రాంగం అలెర్ట్ అయ్యింది.

భారతదేశంలో ఒమిక్రాన్ కేసుల నిర్ధారణపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

English summary

In Karnataka, the government was alerted by the fear of Omicron. In Karnataka, those who have not been fully vaccinated will not be allowed to enter cinema halls and shopping malls, parks. The Karnataka government has released the latest guidelines.