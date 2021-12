India

న్యూఢిల్లీ: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్‌కు చెందిన ఒమిక్రాన్ వేరియంట్.. భారత్‌లో చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటికే అయిదు రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశించింది. తాజాగా మరో రెండు రాష్ట్రాల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఒమిక్రాన్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుదల బాట పట్టింది. ఇప్పటిదాకా నమోదైన ఒమిక్రాన్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 35కు చేరుకుంది. కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, రాజస్థాన్‌, ఢిల్లీలల్లో ఈ కరోనా వైరస్ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు నమోదయ్యాయి. తాజాగా ఏపీ, హర్యానా ఈ జాబితాలో చేరాయి.

English summary

Haryana records first case of the Omicron variant. A 20-year-old man from Italy, who landed on Nov 22 and was diagnosed with Covid 19, has tested positive for Omicron variant. He is fully vaccinated with Pfizer vaccine.