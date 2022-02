ఒమిక్రాన్ ను మించి వేగంతో సబ్-వేరియంట్ BA.2 వ్యాప్తి; ప్రమాదంలోనే ఉన్నామన్న డబ్ల్యూహెచ్ఓ

India

oi-Dr Veena Srinivas

అత్యంత అంటువ్యాధి అయిన ఓమిక్రాన్ కరోనావైరస్ స్ట్రెయిన్ యొక్క సబ్ వేరియంట్ , అసలు ఒరిజినల్ వేరియంట్ కంటే మరింత తీవ్రమైన అంటువ్యాధిని కలిగిస్తుంది అని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది 57 దేశాలలో కనుగొనబడిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తెలిపింది.10 వారాల క్రితం దక్షిణాఫ్రికాలో మొదటిసారి కనుగొనబడినప్పటి నుండి వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న, భారీగా పరివర్తన చెందిన ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆధిపత్య వేరియంట్‌గా మారిందని పేర్కొంది.

English summary

Omicron sub-variant BA.2 is now more prevalent in world, WHO warns Omicron subvariant BA.2 likely as severe as 'original' and also said that BA.2 Omicron sub-variant found in 57 countries.