oi-Kannaiah

కరోనా వైరస్ పీడ విరుగుడు అయ్యిందనుకునేలోపే ఓమిక్రాన్ పేరుతో కొత్త వైరస్ మరింత ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ తరహా వైరస్ కూడా కరోనాకు సంబంధించినదే అని ఇది మరింత వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఒమిక్రాన్‌కు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను శాస్త్రవేత్తలు డీటెయిల్డ్‌గా వివరించారు. ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది, ఇది ఎంత ప్రమాదకరం, డెల్టా వేరియంట్‌ కంటే ఎక్కువగా ప్రాణనష్టం చేకూర్చుతుందా అనే అంశాలను చాలా స్పష్టంగా వివరించారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.

Omicron : Why Did WHO Name This Covid Variant As Omicron? || Oneindia Telugu

Omicron the new variant is creating fear among people. In this back drop Scientists have said that following proper covid rules can prevent this new variant.