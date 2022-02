హిజాబ్ వివాదం- కర్నాటక కాలేజీ తీరుపై దుమ్మెత్తిన విపక్షాలు-బీజేపీ సర్కార్ పై ఫైర్

India

oi-Syed Ahmed

కర్నాటకలోని ఓ ప్రభుత్వ కళాశాలలో ముస్లిం బాలికల్ని హిజాబ్ లు ధరిస్తే ప్రవేశం నిరాకరించడాన్ని విపక్షాలు తీవ్రంగా తప్పుబట్టాయి. మత రహితంగా వ్యవహరించాల్సిన ప్రభుత్వం, కాలేజీలు ఇలాంటి ధోరణుల్ని ప్రోత్సహించడమేంటని విపక్ష కాంగ్రెస్ తో పాటు ఇతర పార్టీలు కూడా దుమ్మెత్తి పోస్తున్నాయి.

హిజాబ్ ధరించినందుకు ముస్లిం బాలికలకు కాలేజీల్లో ప్రవేశం నిరాకరించడం రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కును ఉల్లంఘించడమేనని కర్నాటకలో ప్రతిపక్ష నేత సిద్ధరామయ్య అన్నారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వ సర్క్యులర్‌లో ప్రభుత్వ ప్రీ యూనివర్సిటీ కాలేజీల్లో యూనిఫాం తప్పనిసరి చేయడం లేదని ఆయన గుర్తుచేశారు. ముస్లిం బాలికలు హిజాబ్ ధరించి తరగతులకు హాజరవడాన్ని మాజీ ముఖ్యమంత్రి సమర్థించారు, వారు మొదటి నుండి దానిని ధరించారు.

ఇది ప్రాథమిక హక్కు అని సిద్ధరామయ్య పేర్కొన్నారు. తరగతుల సమయంలో హిజాబ్‌ను ఉపయోగించడాన్ని నిరసిస్తూ కాషాయపు శాలువలు ధరించి కళాశాలలకు వెళ్తున్న విద్యార్థుల్లోని ఓ వర్గాన్ని ఉద్దేశించి... వారు గతంలో వాటిని ధరించారా? పాఠశాలకు, కళాశాలకు వచ్చినప్పుడల్లా కాషాయరంగు ధరించేవారా? ఇది రాజకీయ ప్రేరేపితమైనది. ప్రభుత్వం గట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.

అటు కశ్మీర్ కు చెందిన మాజీ ముఖ్యమంత్రులు మెహబాబూ ముఫ్తీ, ఒమర్ అబ్దుల్లా కూడా కర్నాటక కాలేజీ చర్యల్ని ఖండించారు. హిజాబ్ ధరించిన ముస్లిం బాలికలకు విద్యను నిరాకరించడం చూస్తుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం.. బాలికలకు విద్య అందించాలంటుూ ఇస్తున్న నినాదం ఒట్టిదేనని అర్ధమవుతోందని కశ్మీర్ మాజీ సీఎం మెహబూబా ముఫ్తీ తెలిపారు.

Individuals are free to choose what to wear. You may or may not like their choice but that’s a right we all have. If these public representatives can wear saffron robes, then these girls can use hijab. Muslims are not second class citizens. https://t.co/NfC9MeNOLO pic.twitter.com/U72PRVPRIk