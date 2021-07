కోతులకు విషం పెట్టి.. గోనె సంచుల్లో వేసి దారుణంగా కొట్టి అమానుషం.. 30 కోతులు మృతి

India

oi-Dr Veena Srinivas

నోరులేని మూగజీవాలని తెలిసికూడా అన్నీ తెలిసిన మానవులు దారుణానికి పాల్పడ్డారు. అత్యంత దారుణంగా కోతులను హతమార్చారు. కోతులకు విషం పెట్టి గోనె సంచుల్లో కుక్కి తీవ్రంగా కొట్టిన ఘటన కర్ణాటకలోని హసన్ జిల్లా బేలూరు సమీపంలో చౌడనహళ్లి గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. ఈ దారుణ ఘటనలో 30 కోతులు మరణించినట్లుగా తెలుస్తోంది .

In an absolutely heinous act, more than 60 monkeys were poisoned, tied in bags and thrown on Sakleshpur Begur Crossroad in Hassan District, Karnataka. @moefcc @byadavbjp @aranya_kfd @CMofKarnataka pic.twitter.com/VqHv0Oew8v

English summary

In a shocking incident, 30 monkeys were found killed at a village in Hassan district of Karnataka in the early hours of Thursday. As many as 20 other monkeys were found to be injured. However, barring 2 monkeys, others have recovered and left after local residents tended to them.