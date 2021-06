5 నెలల్లో 50 లక్షల మందికి వ్యాక్సినేషన్.. 45 ఏళ్ల వారే ఎక్కువ.. ఎక్కడంటే..

India

oi-Shashidhar S

దేశంలో కరోనా కేసులు మహారాష్ట్రలోనే ఎక్కువ వచ్చాయి. ముంబైలో కేసులు ఎక్కువగా వెలుగుచూశాయి. కరోనాకు విరుగుడు వ్యాక్సినే.. టీకా వేసుకొని ఉండటమే ఉత్తమం. అయితే మహారాష్ట్రలో టీకా కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరిగింది. ఎలా అంటే గత 5 నెలల్లో వ్యాక్సిన్ ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగింది.

ఈ సమయంలో అరకోటి.. అక్షరాల 50 లక్షల మందికి టీకా ఇచ్చారు. ఈ మేరకు మహారాష్ట్ర వైద్యారోగ్యశాఖ వివరాలను వెల్లడించింది. మహారాష్ట్రలో 53 లక్షల 72 వేల 219 మంది.. కోవాక్సిన్, కోవిషిల్డ్ టీకాలను తీసుకున్నారు. ఎన్నికల సంఘం లెక్కల ప్రకారం. 2019 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయం నాటికి 9 కోట్ల మంది 18 ఏళ్లు నిండినవారు ఉన్నారు. గత 5 నెలల్లో5 శాతం వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం కొనసాగింది.

దేశవ్యాప్తంగా వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ జనవరి 16వ తేదీన ప్రారంభం అయ్యింది. రోజు 8 లక్షల మందికి చొప్పున వ్యాక్సిన్ వేసే సామర్థ్యం తమకు ఉందని హెల్త్ మినిస్టర్ రాజేశ్ తోపే తెలిపారు. కానీ రోజుకు 2 లక్షల మంది వరకు వచ్చారని చెప్పారు.

వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నవారిలో 34 లక్షల మంది 45 ఏళ్ల క్యాటగిరీలోకి వస్తారు. 8.47 లక్షల మంది ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్, 8 లక్షల మంది హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్, 2.19 లక్షల మంది 45 ఏళ్లలోపు వారు ఉన్నారని తెలిపారు.

English summary

More than half a crore people in Maharashtra have become fully vaccinated against coronavirus over the last five months as they have been administered both the doses of vaccines