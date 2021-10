పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు మళ్లీ భగ్గు: రోజూ ఇదే తంతు

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. ఇవ్వాళ పెట్రోల్, డీజిల్‌పై లీటర్‌పై 35 పైసలు పెరిగింది. లీటర్‌కు 35 పైసల మేర పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగడం వరుసగా ఇది మూడోసారి. బుధవారం నుంచి ఇదే తంతు కొనసాగుతోంది. ఇంధన ధరలను పెంచే విషయంలో చమురు సంస్థలు ఏ మాత్రం వెనుకాడట్లేదు. వాహనదారులపై అదనపు భారాన్ని మోపుతూనే ఉన్నాయి. కరోనా వైరస్ సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల పాలైన కోట్లాది కుటుంబాలపై పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుదల రూపంలో వీపు విమానం మోత మోగుతోంది.

English summary

The price of petrol was raised by 35 paise in Delhi, reaching Rs 106.89, while the price of diesel has been hiked by 35 paise as well, reaching Rs 95.62 on October 22, 2021.