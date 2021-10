రికార్డు స్ధాయికి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు-ఇవాళ మరోసారి పెంపు- వినియోగదారుల గగ్గోలు

India

Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు మంట పుట్టిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న క్రూడాయిల్ ధరలకు తోడు దేశీయంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధిస్తున్న పన్నులతో చమురు మంట పుట్టిస్తోంది. ఇవాళ కూడా పెట్రోల్ లీటరుకు 25 పైసలు, డీజిల్ 30 పైసలు పెరిగాయి. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా వివిద నగరాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. స్ధానిక పన్నులతో కలిపి వివిధ నగరాల్లో 101 నుంచి 110 రూపాయల వరకూ చమురు ధరలు చేరుకున్నాయి.

English summary

Petrol and diesel prices reached to new record highs across the country on today after rates were hiked again by 25 paise and 30 paise a litre, respectively.