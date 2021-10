India

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో ఇంధన ధరలు మళ్లీ మళ్లీ భగ్గుమంటూనే ఉన్నాయి. చమురు సంస్థలు మరోసారి వాటి రేట్లను పెంచాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచడం వరుసగా ఇది ఏడో రోజు. వాహనదారులపై అదనపు భారాన్ని మోపుతూనే ఉన్నాయి. కరోనా వైరస్ సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల పాలైన కోట్లాది కుటుంబాలపై పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుదల రూపంలో అదనపు భారం పడుతోంది. తాజా పెంపుతో దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్ రేటు లీటర్ ఒక్కింటికి 110 రూపాయల మార్క్‌ను దాటేసింది.

Petrol price was hiked by 30 paise per litre and diesel by 35 paise a litre for the 7th consecutive day according to a price notification of state-owned fuel retailers.