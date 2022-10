Plan B: యువకుడి ఆత్మహత్య కేసులో ట్విస్ట్, హాలీవుడ్ సినిమా స్కెచ్ తో హత్య, లేడీ డీల్ తో ?

India

బెంగళూరు/ఉడిపి: ఓ యువకుడు అతని దూరపు బందువుతో చాలా క్లోజ్ గా ఉంటున్నాడు. యువకుడి దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇటీవల యువకుడు అటవి ప్రాంతంలో చెట్టుకువేలాడుతూ శవమై కనిపించాడు. యువకుడి శవం గుర్తించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు యువకుడి జోబులో డెత్ నోట్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. యువకుడు స్వయంగా అతని చేతితో రాసిన డెత్ నోట్ కావడంతో ఆత్మహత్య కేసు నమోదు చేశారు. యువకుడికి అత్తకు అనుమానం వచ్చి పోలీసు కేసు పెట్టింది, పోలీసుల విచారణలో దిమ్మతిరిగిపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఓ మహిళను తెర మీదకు తెచ్చి హాలీవుడ్ సినిమా టైప్ లో యువకుడిని హత్య చెయ్యడానికి అతనితోనే అన్నీ చేయించారని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

Plan B: The death of a 22-year-old man at Kukkehalli near Udupi, which was suspected to be a suicide case, has now turned out to be a case of murder after a detailed police investigation.