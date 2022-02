పంజాబ్ లో కీలక నేతలు: నేడు ప్రియాంక- అమిత్ షా : రేపటి నుంచి ప్రధాని ప్రచారం..!!

India

అయిదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల సమయం కీలక ఘట్టానికి చేరింది. మరి కొద్ది గంటల్లో ఉత్తర ప్రదేశ్ లో రెండో దశ పోలింగ్ ప్రారంభం కానుంది. అదే విధంగా ఉత్తరాఖండ్..గోవాలో ఒకే విడతలో జరిగే ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియకు రంగం సిద్దం అయింది. దీంతో..ఈ నెల 20న జరగే పంజాబ్ ఎన్నికల పైన ప్రధాన జాతీయ పార్టీల నేతలు ఫోకస్ పెట్టారు. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ పంజాబ్‌లో పర్యటించనున్నారు. ప్రధాని సోమవారం నుంచి ప్రచారం నిర్వహించే ప్రాంతాల్లోనే ప్రియాంక పర్యటిస్తున్నారు.

Election Campaign in punajb is in peak stage. PM Modi three days tour in the state, Amith Shah and congress leader Priyanka to day participate in punjab election rallies