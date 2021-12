ప్రయాగ్ రాజ్ లో మోడీ-మహిళలకు వెయ్యికోట్లు బదిలీ-యోగీ సర్కార్ పై ప్రశంసలు

India

oi-Syed Ahmed

యూపీలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ రాజకీయాలు వేడెక్కుతున్నాయి. ఐదేళ్ల పాలన తర్వాత ప్రజా వ్యతిరేకత ఎదుర్కొంటున్న యోగీ సర్కార్ ను ఎలాగైనా గట్టెక్కించేందుకు తరచూ యూపీలో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని మోడీ.. ఇవాళ ప్రయాగ్ రాజ్ లో స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు నగదు బదిలీ సభలో పాల్గొన్నారు. ఇందులో మోడీ 16 లక్షల మంది మహిళల బ్యాంకు ఖాతాల్లో వెయ్యికోట్లు బదిలీ చేశారు.

అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్న మహిళలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు, ప్రోత్సాహకాలు, వనరులను అందించడం ద్వారా వారికి సాధికారత కల్పించాలనే ఉద్దేశ్యంతో మహిళలకు నగదు బదిలీ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని మోడీ ఇవాళ ప్రయాగ్ రాజ్ లో ప్రారంభించారు. మహిళలను ఆదుకునే ఈ ప్రయత్నంలో, స్వయం సహాయక బృందాల (ఎస్‌హెచ్‌జి) బ్యాంకు ఖాతాలో రూ. 1,000 కోట్ల మొత్తాన్ని ప్రధాన మంత్రి బదిలీ చేశారు, దీని ద్వారా స్వయం సహాయక సంఘాలలోని దాదాపు 16 లక్షల మంది మహిళా సభ్యులకు ప్రయోజనం చేకూరింది. ఈ బదిలీ దీనదయాళ్ అంత్యోదయ యోజన - జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ కింద చేపడుతున్నారు. 80 వేల స్వయం సహాయక సంఘాలు, ప్రతీ సంఘానికీ రూ. 1.10 లక్షల కమ్యూనిటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్, 1500 సంఘాలకు 60 వేల రివాల్వింగ్ ఫండ్‌గా ఇస్తున్నారు.

ఈ కార్యక్రమం ద్వారా 20 వేల మంది బీసీ సఖిల ఖాతాల్లో మొదటి నెల స్టైఫండ్‌గా రూ. 4,000 బదిలీ చేయడం ద్వారా బిజినెస్ కరస్పాండెంట్-సఖిలను (బి.సి.-సఖిస్) ప్రోత్సహిస్తున్నారు. B.C.-సఖిలు అట్టడుగు స్థాయిలో డోర్‌స్టెప్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్‌లుగా తమ పనిని ప్రారంభించినప్పుడు, వారికి ఆరు నెలల పాటు రూ. 4,000 స్టైఫండ్ చెల్లిస్తారు, తద్వారా వారు తమ పనిలో స్థిరపడతారని, లావాదేవీలపై కమీషన్ ద్వారా సంపాదించడం ప్రారంభిస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.

ఇవాళ జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోడీ ... ముఖ్య మంత్రి కన్యా సుమంగళ పథకం కింద లక్షకు పైగా లబ్ధిదారులకు మొత్తం రూ. 20 కోట్లకు పైగా నగదును బదిలీ చేస్తారు. ఈ పథకం ఒక ఆడపిల్లకు ఆమె జీవితంలోని వివిధ దశలలో షరతులతో కూడిన నగదు బదిలీని అందిస్తుంది. ఒక్కో లబ్ధిదారునికి మొత్తం బదిలీ రూ.15,000. ఇందులో పుట్టినప్పుడు 2 వేలు, సంవత్సరం పూర్తి వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేసిన తర్వాత వెయ్యి, క్లాస్-1లో ప్రవేశానికి 2 వేలు, ఆరో తరగతిలో ప్రవేశానికి 2 వేలు, 9వ తరగతిలో ప్రవేశానికి 3 వేలు, పదో తరగతి లేదా ఇంటర్ ఉత్తీర్ణులయ్యాక 5 వేలు ఇస్తారు.

English summary

prime minister narendra modi on today hails yogi adityanath led up government and says country is witnessing what we done for up women.