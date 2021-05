ప్రధాని మోదీ గల్లంతు -పన్నులు, ఫొటోలే మిగిలాయి -అమిత్ షాపై మిస్సింగ్ కేసు నమోదు -కాంగ్రెస్ ఫైర్

National

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా వైరస్ విలయతాండవం కొనసాగుతూ, రోజూ వేలల్లో మరణాలు, లక్షల్లో ఇన్ఫెక్షన్లకుతోడు ఆక్సిజన్ లేక చావులు, నదుల్లో కొట్టుకొస్తున్న శవాలు.. పరిస్థితిని మరింత హృదయవిదారకంగా మార్చాయి. దీనికి తోడు వ్యాక్సిన్ల కొరత ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఇంతటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు చేతులెత్తేసినట్లుగా వ్యవహరించడం, ఇవతల జనం ప్రాణాలు పోతున్నా అత్యంత ఖరీదైన సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్టును యథావిథిగా కొనసాగిస్తుండటం విమర్శలకు తావిచ్చినట్లయింది. ప్రభుత్వ అధినేతలపై ప్రతిపక్ష నేతలు తీవ్ర స్థాయి విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు..

English summary

Congress leader Rahul Gandhi launched an attack on Prime Minister Narendra Modi on Thursday, alleging that he is missing along with vaccines, oxygen and medicines during the COVID-19 pandemic and what remains is the central vista project and the PM's photos. Nagesh Kariyappa, general secretary of the National Students’ Union of India on Wednesday said that he had filed a missing person report with the Delhi police against Union Home Minister Amit Shah.