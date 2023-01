ప్రధాని మోడీ విద్యార్థులతో పరీక్షా పే చర్చ.. ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న బీజేపీ ఏం చెయ్యనుందంటే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతి సంవత్సరం వార్షిక పరీక్షలకు ముందు విద్యార్థులకు పరీక్షలు అంటే భయం పోగొట్టడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పరీక్ష పే చర్చ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. పరీక్షలు అంటే భయపడుతున్న విద్యార్థులు చాలా మంది తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి లోనై పరీక్షల కారణంగా ఆత్మహత్యలకు సైతం పాల్పడుతున్నారు. ఇక ఈ మరణాలు ఎక్కువైపోతున్న క్రమంలో పరీక్షలు అంటే ఒత్తిడిని ఫేస్ చేస్తున్న విద్యార్థులలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించడానికి, వారి చక్కగా పరీక్షలు రాసేలా వారితో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పరీక్ష పే చర్చ కార్యక్రమం ద్వారా మాట్లాడుతారు. ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరం జనవరి 27వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు.

English summary

Pariksha pe charcha 2023 Prime Minister Modi with students on January 27th. BJP, which is taking it ambitiously, will make appropriate arrangements to see the Pariksha pe charcha 2023 across the state of Telangana and to participate more students.