చెంగుచెంగున కృష్ణజింకలు .. అద్భుతంగా వర్ణిస్తూ వన్య ప్రాణులపై ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ ప్రధాని మోడీ ట్వీట్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారత దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈరోజు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక అందమైన అరుదైన దృశ్యాన్ని దేశ ప్రజలతో పంచుకున్నారు. గుజరాత్‌లోని ఒక జాతీయ ఉద్యానవనంలో వేలాది కృష్ణజింకలు రోడ్డు దాటిన వీడియోను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేశారు . ఇక ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని అద్భుతమైనదని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అభివర్ణించారు.

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Thursday shared a video of thousands of blackbucks crossing a road in a national park in Gujarat and described the rare sighting as “excellent!”. The video of the large herd at the Velavadar Blackbuck National Park, originally tweeted by the Gujarat Department of Information, was retweeted by PM Modi. The prime minister is known for his fondness of animals.