సోను సూద్ కోసం రాజకీయ పార్టీల వెంపర్లాట .. బెల్లం చుట్టూ ఈగల్లా; ఐటీ తనిఖీలతో భారీ పొలిటికల్ రచ్చ

India

oi-Dr Veena Srinivas

బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు, రీల్ లైఫ్ విలన్, రియల్ లైఫ్ హీరో సోనుసూద్ చుట్టూ ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు తిరుగుతున్నాయి. కరోనా మహమ్మారి విజృంభించిన సమయంలో ఎంతోమందిని ఆదుకున్న సోనుసూద్ ప్రభుత్వాల కంటే మెరుగ్గా ప్రజలకు సేవలు అందించారు. రోగులకు మందులు పంపిణీ చేయడమే కాదు, ఆక్సిజన్ సిలెండర్లు అందించడం వంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేశారు. ఆకలితో అలమటిస్తున్న వారి ఆకలి తీర్చిన, వలస కార్మికుల పాలిట దేవుడిగా గుర్తింపు పొందారు. సినిమాలలో కంటే, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను విశేషంగా ప్రజాదరణ పొందిన సోనుసూద్ యూత్ ఐకాన్ గా, నిజమైన హీరో గా ప్రజల గుండెల్లో నిలిచారు.

IstandWithSonuSood Trending సోనుసూద్ పై రెండో రోజు ఐటీ తనిఖీలు ; బీజేపీపై సోషల్ మీడియాలో రచ్చ

English summary

The political turmoil began with the Income Tax Department's surveys on Sonu Sood's residence and his office.The Congress, the Aam Aadmi Party and the Shiv Sena are targeting the BJP in support of Sonu Sood. Trying to turn to their side.