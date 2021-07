రాహుల్ , ప్రియాంకా గాంధీలతో రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ భేటీ .. దేశ రాజకీయాల్లో ఆసక్తి

India

oi-Dr Veena Srinivas

పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత తాను చేస్తున్న పనిని వదిలేస్తానని, కొంతకాలం పాటు విశ్రాంతి తీసుకుంటానని చెప్పిన ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ తాజాగా రాహుల్ గాంధీని కలవడం దేశ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమవుతుంది. ప్రశాంత్ కిషోర్ రాహుల్ గాంధీ తో కలిసిన సమావేశంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, కేసి వేణుగోపాల్ కూడా హాజరైనట్లుగా తెలుస్తుంది.

English summary

Poll strategist Prashant Kishor met Congress leader Rahul Gandhi at his residence in Delhi on Tuesday, days after he held talks with Sharad Pawar of the Nationalist Congress Party (NCP). Congress leaders Priyanka Gandhi Vadra and KC Venugopal were also present during the meeting.