మణిపూర్ లో పోలింగ్ షురూ - చివరి దశలో ఉత్కంఠ : భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

అయిదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. ఈశాన్య రాష్ట్రం మణిపూర్ లో చివరి దశ పోలింగ్ మొదలైంది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఏడో విడత పోలింగ్ జరగాల్సి ఉంది. దీని ద్వారా అయిదు రాష్ట్రాల్లో పోలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి కానుంది. ఇక, పోలింగ్ తేదీల మార్పు తరువాత ఈ రోజున మణిపూర్ లో రెండో దశ..చివరి విడత పోలింగ్ భారీ భద్రత మధ్య మొదలైంది. మొత్తం 1247 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ ను పాటిస్తూ ఎన్నికల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లుగా ఎన్నికల అధికారి రాజేష్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు.

English summary

Voting for the second and last phase of Manipur Assembly polls will be held on Saturday, for which 92 candidates are in the fray for 22 seats across six districts.