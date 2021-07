పోర్నోగ్రఫీ కేసు : శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా తనను అలా .. నటి పూనమ్ పాండే షాకింగ్ కామెంట్స్

India

oi-Dr Veena Srinivas

పోర్నోగ్రఫీ కేసులో అరెస్టైన బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రాపై బాలీవుడ్ శృంగార తార పూనమ్ పాండే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజ్ కుంద్రా అరెస్టుపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన ఆమె న్యాయవ్యవస్థ పై తనకు నమ్మకం ఉందని, ఈసారి న్యాయమే గెలిచి తీరుతుందని వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Bollywood star Poonam Pandey has made sensational remarks against Raj Kundra, the husband of Bollywood actress Shilpa Shetty, who was arrested in a pornography case. Expressing happiness over Raj Kundra's arrest, she said she had faith in the judiciary and this time justice would prevail. Responding after Raj Kundra's arrest, model-actress Poonam Pandey expressed her sympathy for Shilpa Shetty and her two children.