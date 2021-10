ప్రశాంత్‌ కిషోర్‌ బిగ్ బాంబ్: భారత్ పై బీజేపీ ప్రభావం మరో నలభై ఏళ్ళ పాటు: రాహుల్ తో అదే సమస్య

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ కు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మధ్య వ్యవహారం చెడిందా ? తాజాగా ప్రశాంత్ కిషోర్ వ్యాఖ్యలు అందుకు ఊతమిస్తున్నాయి. భారత దేశంలో బీజేపీ ప్రభావాన్ని, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ బలాన్ని రాహుల్ గాంధీ అవగాహన చేసుకోలేకపోతున్నారు, ఆయనతో ఉన్న ప్రధాన సమస్య అదేనా అంటే అవును అని తేల్చి చెబుతున్నారు ప్రశాంత్ కిషోర్. ఇక ప్రశాంత్ కిషోర్ తాజా వ్యాఖ్యలతో బీజేపీ శ్రేణులు సంబరాల్లో ఉంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కసారిగా కంగు తింది.

Eventually, Prashant Kishor acknowledged that BJP will continue to be a force to reckon with in Indian politics for decades to come. That's what @amitshai Ji declared way too earlier. pic.twitter.com/wqrqC3xzaZ

Election strategist Prashant Kishor's remarks that the BJP will continue to exert its influence in India for another 40 years have now become a problem. He said the problem was that Rahul Gandhi could not understand the issue.