కొత్త బాధ్యతల్లో ప్రశాంత్ కిషోర్ : జాతీయ స్థాయిలో -జగన్ ను ఒప్పిస్తారా : టీడీపీ రోల్ కీలకంగా..!!

India

oi-Sai Chaitanya

అయిదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలతో జాతీయ సమీకరణాల్లో మార్పులు మొదలయ్యాయి. కాంగ్రెస్ లో అంతర్మధనం మొదలైంది. ఎలాగైనా ప్రధాని మోదీ - బీజేపీకి ధీటుగా అడుగులు వేయాలని ప్రత్యర్ధి పార్టీ లు ఒక్కటయ్యే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ తో కలిస్తేనే అది సాధ్యమని ఆ పార్టీ మద్దతుగా నిలుస్తున్న పార్టీలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇందు కోసం కాంగ్రెస్ తో దూరంగా ఉన్న పార్టీలను సైతం దగ్గర చేసేందుకు తిరిగి రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ బాధ్యతలు తీసుకుంటున్నారు. అందులో భాగంగా గతంలోనే కాంగ్రెస్ లోనే చేరుతారనే ప్రచారం సాగినా..చేరని..పీకే ఇప్పుడు తిరిగి తన ఆలోచన మార్చుకు న్నట్లుగా తెలుస్తోంది. కాంగ్రెస్ వేదికగా జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలకపాత్ర పోషించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు.

Prashanth kishore is now playing a key role at national level politics to bring in a new equation. For this he needs to convince cm Jagan.