ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో టాప్ టెన్ లో ఉన్న గౌతమ్ అదానీ వేగంగా కిందికి పడిపోతున్నారు. బ్లూమ్ బెర్గ్ ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో టాప్ టెన్ నుంచి కిందికి పడిపోయిన గౌతమ్ అదానీ, ఇప్పుడు ఫోర్బ్స్ బిలియనీర్ల జాబితాలో కూడా దారుణమైన స్థానానికి పడిపోయారు. నిన్నటి వరకు ఫోర్బ్స్ బిలియనీర్ల జాబితాలో తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉన్న గౌతమ్ అదానీ ప్రస్తుతం 15వ స్థానానికి పడిపోయి మరింత దిగజారారు.

ప్రపంచ సంపన్నుల టాప్10 జాబితా నుండి గౌతమ్ అదానీ ఔట్.. ప్రస్తుతం ఆయన స్థానమిదే!!

English summary

Yesterday Bloomberg.. Now Gautam Adani has fallen down from the top 10 in the list of Forbes world's richest people. His net worth evaporated due to the Hindenberg Report and he slipped to 15th place on the Forbes list.