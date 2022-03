పంజాబ్ కాబోయే సీఎం భగవంత్ మాన్; ప్రమాణ స్వీకారంపై, పంజాబ్లో ఆప్ పాలనపై ఆసక్తికరవ్యాఖ్యలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రభంజనం సృష్టించింది. చీపురు పార్టీ పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని ప్రత్యర్థి పార్టీలను ఊడ్చి పారేసింది. పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో విజయం ఖరారు కావడంతో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సంబరాలలో మునిగి పోయింది. ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి భగవంత్ మాన్ ముఖంలో సంతోషం వెల్లివిరిసింది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి స్పష్టమైన ఆధిక్యం కనిపించిన తరుణంలో ఆయన గురుద్వారాలో ప్రార్థనలు నిర్వహించారు,. సంగ్రూర్ లోని శ్రీ మస్తువాన సాహిబ్ గురుద్వారా ను సందర్శించిన ఆయన పంజాబ్ భవిష్యత్తు కోసం గురుద్వారాలో ప్రార్థనలు నిర్వహించినట్లు వెల్లడించారు.

English summary

Punjab's new CM Bhagwant Mann will be sworn in at Khatkarkalan in Nawanshahr district, the ancestral home of freedom fighter Bhagat Singh. He also made interesting remarks on the AAP rule in Punjab.