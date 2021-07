ఉత్తరాఖండ్ సీఎంగా పుష్కర్ సింగ్ ధామి.. సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న బీజేపీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరాఖండ్ తదుపరి సీఎంగా బీజేపీ నేత పుష్కర్ సింగ్ ధామిని ఈ రోజు ఉత్తరాఖండ్ బిజెపి శాసనసభ పార్టీ ఎన్నుకుంది. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రానికి ఆయనను పదకొండవ ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకుంది. పుష్కర్ త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. అనూహ్య రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఉత్తరాఖండ్ సీఎం తీరత్ సింగ్ రావత్ పదవికి రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ క్రమంలో ఉత్తరాఖండ్ తదుపరి సీఎంగా బీజేపీ శాసనసభా పార్టీ పుష్కర్ ను ఎన్నుకుంది.

English summary

Pushkar Singh Dhami was today chosen by the Uttarakhand BJP legislative party to be the eleventh Chief Minister of the state. The change of guard came a day after Tirat Singh Rawat resigned from the post amid infighting and fading chances of his getting elected to the state Legislative Assembly by September 10.The name of Mr Dhami, considered close to Union Defence Minister Rajnath Singh, was declared today after the 57 Uttarakhand BJP MLAs met today at the party headquarters in capital Dehradun. The 45-year-old, a two-time-MLA, represents the Khatima constituency. He was an Officer on Special Duty to former Uttarakhand Chief Minister Bhagat Singh Koshiyari.