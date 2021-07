వ్యాక్సిన్ల కొరత పై రాహుల్ షాకింగ్ ట్వీట్; మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి? అంటూ కేంద్ర మంత్రుల ఘాటు రిప్లై

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశానికి కరోనా థర్డ్ వేవ్ ప్రమాదం పొంచి ఉందని ఒకపక్క నిపుణులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న నేపథ్యంలో దేశంలో కరోనా టీకాల కొరతపై కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తారు. ట్విట్టర్ వేదికగా విరుచుకుపడిన రాహుల్ గాంధీ జులై నెల వచ్చింది కానీ వ్యాక్సిన్లు మాత్రం రాలేదని చేసిన ట్వీట్ తో రాహుల్ గాంధీ తీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ కేంద్ర మంత్రులు మండిపడుతున్నారు.

English summary

At least two Union ministers hit back at Congress leader Rahul Gandhi on Friday on the issue of alleged coronavirus disease (Covid-19) vaccine shortage in India. Union health minister Dr. Harsh Vardhan asked why the Congress leader keeps repeatedly raising accusations of vaccine shortage, especially when the government has publicly released facts on vaccine availability for the month of July. On the other hand, Union minister Piyush Goyal clarified that 120 milliOn vaccine doses will be made available in July, of which states have already been informed in advance.