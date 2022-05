Rain: వాన దెబ్బతో ‘బెంగ’ పెట్టుకున్న ‘బెంగళూరు’ ప్రజలు, ఐటీ హబ్ లో ఎల్లో అలర్ట్, జలక్.. జలక్, నీళ్లలో !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/తిరుపతి/చెన్నై: తమిళనాడులోని వానల దెబ్బ ప్రభావంతో ఐటీ హబ్ బెంగళూలో మంగళవారం ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. మంగళవారం మద్యాహ్నం నుంచి వాన నిలిచి నిలిచిపడింది. రాత్రి మొదలై భారీ వర్షం బుధవారం వేకువ జామున వరకు కురిసింది. ఐటీ హబ్ బెంగళూరు నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలు వర్షం నీరు రోడ్ల మీదకు రావడంతో జలమయం అయ్యాయి. బెంగళూరులోని అనేక ప్రాంతాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోని నీళ్లు చేరిపోవడంతో జలమయం అయ్యాయి. బెంగళూరులోని పలు రహదారుల మీద అడుగుల ఎత్తులో నీళ్లు నిలిచిపోవడంతో చెరువులను తలపించాయి. పాదచారులు, వాహనచోదకులు నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్ల మీద నిలిపిన కార్లు అర్దం మునిగిపోయాయి. బుధవారం బెంగళూరులో ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించడంతో ప్రజలు, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తం అయ్యారు. వాతావరణ శాఖ అధికారులు బెంగళూరులో ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించడంతో బీబీఎంపీ అధికారులు, సిబ్బంది, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, విద్యుత్ శాఖ అధికారులు, అటవి శాఖ అధికారులు, ట్రాఫిక్ పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు.

English summary

IT HUB: An orange alert has been issued for Bengaluru by the India Meteorological Department (IMD). The alert has been issued to rural and urban Bengaluru with very heavy rains predicted in isolated places on Wednesday, May 18.