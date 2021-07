Pornography Case : శిల్పాశెట్టి ఇంట్లో పోలీసుల సోదాలు-భర్త పోర్న్ లింకులపై ప్రశ్నించనున్న క్రైమ్ బ్రాంచ్

India

oi-Srinivas Mittapalli

సంచలనం రేపుతున్న పోర్నోగ్రఫీ కేసులో ఏ క్షణం ఎవరి అరెస్టు జరుగుతుందోనన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది. ప్రస్తుతం ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు నగరంలోని జుహు ప్రాంతంలో ఉన్న శిల్పా శెట్టి ఇంట్లో సోదాలు చేస్తున్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే అరెస్టయిన శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్‌కుంద్రాను వెంటపెట్టుకుని పోలీసులు ఆ ఇంటికి వెళ్లారు. పోర్నోగ్రఫీ వ్యవహారంలో శిల్పాశెట్టికి సంబంధం ఉందా అన్న కోణంలో ఈ సందర్భంగా పోలీసులు ఆమెను ప్రశ్నించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

A copy leaked out regarding the contract with actors to act in porn films,in porn racket case.Police say a copy of this contract has been included in the chargesheet filed against people and firms accused in the porn films racket case.