రాజ్ కుంద్రా పోర్నోగ్రఫీ కేసు : నటి శిల్పా శెట్టి పాత్ర, ముంబై క్రైం బ్రాంచ్ పోలీసులు ఏమన్నారంటే !!

లండన్ కు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా పోర్నోగ్రఫీ కేసులో అరెస్టైన విషయం తెలిసిందే. అశ్లీల ఫిల్మ్ రాకెట్‌కు సంబంధించి అరెస్టయిన శిల్పా శెట్టి భర్త, వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాను జూలై 23 వరకు రిమాండ్‌కు తరలించారు. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ యాప్ లు, ఐపీఎల్ లు పెద్దగా కలిసి రాకపోవడంతో తప్పుదారిలో సంపాదన కోసం రాజ్ కుంద్రా అశ్లీల కంటెంట్ ను కొన్ని యాప్ ల ద్వారా జనాల్లోకి తీసుకెళ్తున్నట్లుగా, ఈ పోర్న్ మాఫియాకు రాజ్ కుంద్రానే ప్రధాన సూత్రధారిగా పోలీసులు ప్రాధమికంగానిర్ధారించారు. దీంతో ఆయనను అరెస్టు చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు.

Actor Shilpa Shetty's husband and businessman Raj Kundra arrested in connection with a pornographic film racket has been remanded to police custody till July 23 on Tuesday. So far, Mumbai police have not found any active role of Shilpa Shetty in the case.