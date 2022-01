India

Rajashekhar Garrepally

జైపూర్: రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అశోక్ గెహ్లాట్ మరోసారి కరోనావైరస్ బారినపడ్డారు. ఈ మేరకు ఆయనే గురువారం వెల్లడించారు. 70 ఏళ్ల ఈ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత కరోనా బారినపడటం ఇది రెండోసారి కావడం గమనార్హం. అశోక్ గెహ్లాట్ తనకు తేలికపాటి లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. పగటిపూట తనను సంప్రదించిన వారందరూ తమను తాము ఐసోలేషన్ చేసుకోవాలని, వైరస్ కోసం పరీక్షలు చేయించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థించారు.

'ఈ సాయంత్రం నేను కోవిడ్ కోసం పరీక్షించబడ్డాను, పాజిటివ్ అని తేలింది. నా లక్షణాలు చాలా తేలికగా ఉన్నాయి. వేరే ఇతర సమస్యలు లేవు. ఈ రోజు నన్ను సంప్రదించిన వారందరూ, తమను తాము వేరుచేసి కోవిడ్-పరీక్ష చేయించుకోవాలని నేను వారిని అభ్యర్థిస్తున్నాను" అని అశోక్ గెహ్లాట్ ట్విట్టర్ వేదికగా వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రజలు ఆరోగ్య ప్రోటోకాల్‌లను పాటించాలని, రెండు డోస్‌ల వ్యాక్సిన్‌ను తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ప్రజలను కోరారు. 'వైద్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఆగస్ట్, 2021లో నాకు ఏర్పడిన ధమని అడ్డంకికి సంబంధించిన సమస్యకు కోవిడ్ అనంతర సమస్యలు కూడా ఒక కారణం. కాబట్టి, ఓమిక్రాన్‌ను చాలా సీరియస్‌గా తీసుకుని, కోవిడ్ ప్రోటోకాల్‌ను అనుసరించి, రెండు డోస్‌ల వ్యాక్సిన్‌ను పొందండి. ," అని గెహ్లాట్ తెలిపారు.

వైరస్ కొత్త ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ గురించి కూడా హెచ్చరించిన సీఎం గెహ్లాట్.. కోవిడ్ అనంతర సమస్యలలో ఉబ్బసం, తరచుగా తలనొప్పి, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, మూత్రపిండాల సమస్యలు, గుండె జబ్బులు కూడా రావచ్చని హెచ్చరించారు.

"కరోనా ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ ప్రాణాంతకం కాదని సాధారణ ప్రజలలో నమ్మకం ఉంది, కాబట్టి ప్రజలు అజాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఓమిక్రాన్ నుంచి కోలుకున్న తర్వాత కోవిడ్ అనంతర సమస్యలు మునుపటి వేరియంట్‌ల వలె తీవ్రంగా ఉంటాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు' అని సీఎం తెలిపారు.

