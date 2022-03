రాజస్థాన్ మగాళ్ల రాష్ట్రం: రేప్ కేసుల్లో అందుకే మొదటిస్థానంలో అంటూ మంత్రి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

India

oi-Rajashekhar Garrepally

జైపూర్: అత్యాచార ఘటనలపై స్పందిస్తూ రాజస్థాన్ అసెంబ్లీలో ఓ మంత్రి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. అత్యాచార కేసుల్లో రాజస్థాన్ మొదటి స్థానంలో ఉందని, ఈ విషయంలో ఎలాంటి అనుమానం లేదని... ఎందుకంటే రాజస్థాన్ పురుషుల రాష్ట్రం అని రాష్ట్ర శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శాంతి కుమార్ ధరివాల్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మంత్రి ధరివాల్ వ్యాఖ్యలపై ప్రతిపక్షాలతోపాటు మహిళా సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. స్థానికంగా తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. మంత్రి వెంటనే రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు దిగ్భ్రాంతికరమని బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి షెహ్‌జాద్ ట్వీట్టర్ వేదికగా స్పందించారు. కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంక గాంధీ ఈ విషయంలో మౌనం వహిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

కాగా, జాతీయ మహిళా కమిషన్ ఛైర్ పర్సన్ రేఖా శర్మ కూడా ఈ విషయంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇలాంటి మంత్రులు ఉన్నారు. అందుకే రాష్ట్రంలోని మహిళలు లైంగిక దాడులకు గురవుతున్నారని మండిపడ్డారు. పోలీసులు ఏం చేయడం లేదు. ఇలాంటి మంత్రులు ఉంటే రాష్ట్ర మహిళలు ఎలా సురక్షితంగా ఉంటారు అని ట్విట్టర్ వేదికగా నిలదీశారు.

#WATCH | Rajasthan Minister Shanti Kumar Dhariwal says in Assembly, "...We are number 1 when it comes to rape cases. Why is it so?...Rajasthan has been a land of men. What we can do about it?..." (09.03.2022)



(Source: Rajasthan Assembly) pic.twitter.com/cqSSybvaSC