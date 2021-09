అమానుషం... యువకుడి కాళ్లు,చేతులు కట్టేసి దాడి... బలవంతంగా మూత్రం తాగించిన అత్త,మామ

India

oi-Srinivas Mittapalli

రాజస్తాన్‌లో దారుణం వెలుగుచూసింది. ఓ యువకుడి పట్ల అతని దూరపు బంధువులు అమానుషంగా ప్రవర్తించారు.అతని కాళ్లు,చేతులు కట్టేసి దాడికి పాల్పడ్డారు.ఆపై బలవంతంగా మూత్రం తాగించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వెలుగుచూసింది. ఈ అమానుష ఘటనపై భిన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.ఆ యువకుడు తమ ఇంటి మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడటం వల్లే దాడి చేయాల్సి వచ్చిందని అతని బంధువులు చెప్పారు. బాధిత యువకుడి అన్న మాత్రం అకారణంగానే తన తమ్ముడిపై దాడి చేశారని ఆరోపిస్తున్నాడు.

English summary

In a shocking incident,distant relatives of a young man, tied his legs and arms and assaulted him, and then forced him to drink urine. The video of the incident came to light on social media.Incident took place in Kota,Rajasthan